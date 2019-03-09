Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ülke genelinde yağış... Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

Güneşli ve açık havanın tadını çıkaran vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarını takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurdun birçok kesiminde hava sıcaklıkları artış gösterdi. Bugün için de Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında artış olacağı uyarısı yapıldı. Vatandaşlar plan yapmadan önce, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK (9 MART 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait, bugün için yayınlanan il il tüm hava durumu verilerini haberimizde bulabilirsiniz.