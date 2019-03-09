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'den son dakika uyarısı! Ülke genelinde yağış... Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

'den yurdun geneli için son dakika açıklaması geldi. Yağışlı havaların ardından 'nin birçok kesiminde vatandaşlar sıcak ve güneşli havanın tadını çıkarıyor. Haftasonu da, plan yapmadan önce en önemli etkenlerden biri hava durumu. Vatandaşlar için "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu merak edildi. Şehirlerimizin genelinde sıcaklık artışı beklenirken, Hakkari'de önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporları...

Giriş Tarihi: 9.3.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 08:34
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ülke genelinde yağış... Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

Güneşli ve açık havanın tadını çıkaran vatandaşlar, 'den gelen son dakika uyarılarını takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde yurdun birçok kesiminde hava sıcaklıkları artış gösterdi. Bugün için de 'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında artış olacağı uyarısı yapıldı. Vatandaşlar plan yapmadan önce, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK (9 MART 2019)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait, bugün için yayınlanan il il tüm verilerini haberimizde bulabilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Ülke genelinde yağış... Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?
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