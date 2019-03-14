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’den son dakika ve uyarısı geldi! Kar geliyor!

Genel Müdürlüğü’nden ve uyarıları son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan dalgalı durum vatandaşlar tarafından da araştırmalara neden oldu. Özellikle İstanbul ve Marmara bölgesinde sürekli yaşanan bu dalgalı hava durumu kar yağışının bir habercisi mi olacak diye merak eden vatandaşlar araştırmalar yapıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaparken, kar yağışı beklenen illeri de paylaştı. İşte 5 günlük hava durumu tahminleri ve kar yağışı beklenen iller…

Giriş Tarihi: 14.3.2019 18:32
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar geliyor!

Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika raporuna göre yağacak iller belirtildi. Verilen 5 günlük raporuna göre kar yağışı beklenen iller açıklandı. Bu açıklama doğrultusunda özellikle soğuk ve yağışlı havanın yurdun büyük bir kesimini etkisi altına aldığı bu günlerde hangi illerde kar, yağmur ve don yaşanacağı belli oldu. Vatandaşlar tarafından da merak edilen bu konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen 5 günlük hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLER İÇİN KAR YAĞIŞI GELİYOR

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar geliyor!
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