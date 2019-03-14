Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika raporuna göre kar yağışı yağacak iller belirtildi. Verilen 5 günlük hava durumu raporuna göre kar yağışı beklenen iller açıklandı. Bu açıklama doğrultusunda özellikle soğuk ve yağışlı havanın yurdun büyük bir kesimini etkisi altına aldığı bu günlerde hangi illerde kar, yağmur ve don yaşanacağı belli oldu. Vatandaşlar tarafından da merak edilen bu konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen 5 günlük hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLER İÇİN KAR YAĞIŞI GELİYOR