Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve hava durumu raporu! Bugün hava nasıl olacak? 15 Mart

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son dakika hava durumu raporlarına göre yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Evden çıkmadan önce hava durumunu ve "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar internette saatlik ve günlük hava durumu tahminlerini araştırıyor. Isınan havaların ardından şiddetli rüzgar ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklarda düşüş meydana geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 15 MART CUMA

Meteoroloji'ye ait son hava durumu tahmin raporlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte bugün için yapılan hava durumu uyarıları ve "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı…