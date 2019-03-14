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cihazlarıyla kredi kartı vurgunu: 250 bin lira şebeke çökertildi

'da bir dolandırıcılık şebekesi, fast-food restoranların kuryeleriyle anlaşıp kredi kartlarını kopyalayarak vatandaşları dolandıran 4 kişilik şebeke çökertildi. cihazlarıyla 250 bin liralık 4 şüpheli tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 11:00
POS cihazlarıyla kredi kartı vurgunu: 250 bin lira vurgun yapan şebeke çökertildi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lokanta ve restoranlarda çalışan kuryelere verdikleri yazılımı değiştirilmiş POS cihazları ile vurgun yapan 4 kişilik şebekeyi tespit etti. Siber polisi, şebeke üyelerinin, restoranlarda motorlu kurye olarak çalışan kişilerle anlaştıkları, özel yazılımlı POS cihazlarını onlara vererek müşterinin kredi kart bilgilerini çaldıklarını tespit etti. Kurye olarak çalışan şebeke üyesi F.Ö. ve F.O. ile bu kişilere POS cihazı temin eden A.Ş. ve İ.H. adlı şebeke üyeleri, 28 Şubat tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yazılımı değiştirilmiş POS cihazları, kopya kart oluşturmakta kullanılan MSR cihazı, manyetik şeritli kopya kartlar, 200 kişinin kart bilgilerinin yer aldığı evraklar ile zanlıların saklandıkları adreslerde bir miktar para ele geçirildi.

Yazılımı oynanmış POS cihazları ile 200 kişinin kart bilgilerini kopyalayan şebekenin, kopyaladıkları kredi kartlarıyla 250 bin liralık para çektikleri ya da alışveriş yaparak vurgun yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 Mart'ta Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan fast-food restoranların kuryeleriyle anlaşıp kredi kartlarını kopyalayarak vatandaşları dolandıran şebeke üyelerinin, kopyaladıkları kartlardan ATM'lerden para çekerken görüntüleri ortaya çıktı. POS cihazlarıyla 250 bin liralık vurgun yapan 4 şüphelinin, banka ATM'lerinden para çekerken sergiledikleri rahat tavır dikkat çekiyor.

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POS cihazlarıyla kredi kartı vurgunu: 250 bin lira vurgun yapan şebeke çökertildi
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