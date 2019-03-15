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cinayetinden haberi! "Katilin ile bağlantısı..."

'da ortaya çıkan Asım Bayrak cinayetiyle ilgili haberi ortaya çıktı! 'ın katil zanlısı Murat Güneş'in kiralık katil olduğu ve daha önce ünlü bir ismin azmettirdiği cinayeti işlediği karşılığında 10 milyon $ aldığı ortaya çıktı. Savcı ise Asım Bayram'ın katili Murat Güneş'in ile bağlantılı olabileceğini belirtti. Bu son dakika bilgisi soruşturmanın gidişatını da etkiledi! İşte tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.3.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 16:01
Asım Bayram cinayetinden son dakika haberi! Katilin FETÖ ile bağlantısı...

Tüm Türkiye'nin konuştuğu cinayetinde tüyler ürperten bir iddia ortaya çıktı. Antalya'da yaşayan Asım Bayram'ın ortadan kaybolmasından sonra konu ATV'nin fenomen yapımı 'da ortaya çıkmıştı. Uzun süren araştırmalardan sonra Asım Bayram'ın öldürüldüğü ortaya çıktığı. Bir numaralı katil zanlısı Murat Güneş gözaltına alındı. Asım Bey'in birlikte yaşadığı Ferluga Hanım da gözaltına alındı. Murat Güneş'in kiralık katil olduğu ve ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı! İşte haberinden detaylar...

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Asım Bayram cinayetinden son dakika haberi! "Katilin FETÖ ile bağlantısı..."
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