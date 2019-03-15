Asım Bayram cinayetinden son dakika haberi! "Katilin FETÖ ile bağlantısı..."

Tüm Türkiye'nin konuştuğu Asım Bayram cinayetinde tüyler ürperten bir iddia ortaya çıktı. Antalya'da yaşayan Asım Bayram'ın ortadan kaybolmasından sonra konu ATV'nin fenomen yapımı Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı. Uzun süren araştırmalardan sonra Asım Bayram'ın öldürüldüğü ortaya çıktığı. Bir numaralı katil zanlısı Murat Güneş gözaltına alındı. Asım Bey'in birlikte yaşadığı Ferluga Hanım da gözaltına alındı. Murat Güneş'in kiralık katil olduğu ve FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı! İşte son dakika haberinden detaylar...

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