HGS bakiye ve ceza sorgulama nasıl yapılır?

HGS sisteminin getirdiği birçok kolaylık vardır. HGS ürünleri aracılığıyla birtakım bilgilerin edinilmesi mümkündür. HGS cihazının içerisinde bakiye olmadığı takdirde geçiş yapıldığında birtakım yaptırımlara maruz kalınır. Zamanında ödenmeyen HGS cezaları, geçiş için ödenmesi gereken ücretten daha fazla olacak şekilde tahsil edilir. Cezalı olmamak için 15 gün içinde cihazın içerisine bakiye yüklenmesi gerekir.

HGS BAKİYESİ NASIL SORGILANIR?

HGS bakiyesi aşağıdaki telefon numaralarından sorgulanabilir:

444 1 778

0 850 460 60 60

Yukarıdaki numaralar aracılığıyla müşteri hizmetlerine bağlandıktan sonra, HGS cihazının içindeki bakiyenin öğrenilmesi mümkündür.

Öte yandan e-Devlet sistemiyle de HGS bakiye sorgulanabilir. Bunun için e-devlet sisteminin ilgili sayfasına giriş yapmak gerekir. İlgili sayfaya yönlendirilmek için ise önce sisteme giriş yapılması gerekir.

Tüm bunların yanı sıra Ptt.gov.tr adresinde ki ''HGS Bakiye Sorgulama'' bağlantısı ile de bakiye sorgulama yapılması mümkündür.

HGS GEÇİŞ İHLALİ NASIL SORGULANIR?

Ücretli geçiş noktalarında bulunan gişelerden geçiş ücreti ödenmeden geçiş yapıldığı zaman, kameralar tarafından bu durum tespit edilir. Kamera plakayı okur ve cezalı geçişi sisteme bildirir. Sürücüler ihlalli geçiş yaptıklarını düşünüyorlar ise sorgulama yapıp bu durum hakkında bilgi sahibi olarak cezalı geçiş ücreti ödemekten kurtulabilirler.

Sorgulama için PTT'nin internet adresi ya da E-Devlet portalından faydalanılır. Bu mecralarda bulunan ''HGS Geçiş İhlali'' kısmı üzerinden kaçak geçişler ile alakalı bilgi edinilebilir.

HANGİ DURUMLAR GEÇİŞ İHLALİNDEN SAYILIR?

Geçiş ihlalinin temel nedeni HGS cihazında bakiye bulunmamasıdır. Cihazın içerisine 15 günlük süre içinde bakiye yüklenirse ceza işlemi uygulanmaz. Geçiş ücreti cihazın bakiyesinden tahsil edilir.

BUGÜN NELER OLDU

Geçiş noktalarından geçerken araçta HGS cihazı bulunmuyorsa bu durumun yaptırımı farklıdır. Böyle bir durumda sürücü hem aracına HGS cihazı taktırmalı hem de içine bakiye yüklemelidir.