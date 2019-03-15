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Son dakika haberi: 'den kar yağışı raporu! Bugün hava nasıl olacak? Cuma

Genel Müdürlüğüne ait son dakika raporları daima yakından takip edilmiştir. Günlük plan yapan vatandaşlar, her şeyden önce hava durumunu araştırıyorlar. Mart ayına girmemizle birlikte sıcak havalar, ülkemizin birçok kesiminde yerini yağışlı sisteme bırakmış ve hava sıcaklıklarında son 1 haftada ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Bugün de evden çıkmadan önce vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. iŞTE Cuma 2019 tarihli Meteoroloji'ye ait hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 15.3.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 09:36
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den kar yağışı raporu! Bugün hava nasıl olacak? 15 Mart Cuma

Genel Müdürlüğünden gelen son dakika raporlarına göre yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Evden çıkmadan önce hava durumunu ve "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar internette saatlik ve günlük hava durumu tahminlerini araştırıyor. Isınan havaların ardından şiddetli rüzgar ve yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklarda düşüş meydana geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 15 MART CUMA
Meteoroloji'ye ait son hava durumu tahmin raporlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte bugün için yapılan hava durumu uyarıları ve "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtı…

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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den kar yağışı raporu! Bugün hava nasıl olacak? 15 Mart Cuma
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