Annesinin elini hiç bırakmamıştı! Acı haber geldi...

Olay, geçen çarşamba Tahsin Ünal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinde çay ocağı işleten Şevket Ozan Gülke, iş yeri önünde daha önceden aralarında husumet bulunan Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan ile konuşurken tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Gülke, bitişikteki iş merkezine sığındı. Peşinden gelen Say ve Ceylan, Gülke'yi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülke'ye ilk müdahaleyi iş merkezi içerisinde bulunan esnaf yaptı.

'YAVRUM NE OLUR GÖZÜNÜ AÇ'

Bu sırada oğlunun peşinden koşarak iş merkezine giden Nevin Gülke, Şevket Ozan Gülke'yi yaralı halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne, oğlunun elini tutup, "Yavrum ne olur gözlerini aç, Ozan'ım'' diyerek ağladı. Şevket Ozan Gülke ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. BOYNUNA BIÇAK DAYADI Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ertuğrul Say ve Cihat Ceylan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelileri Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Şüphelilerden Say cadde üzerinde gözaltına alınırken, Ceylan kaçmaya başladı. Caddedeki minibüsün altına saklanan Cihat Ceylan, kendi boynuna bıçak dayayarak polise direndi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından elindeki bıçağı bırakan Ceylan polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Karaman Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Şevket Ozan Gülke ise olaydan 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.