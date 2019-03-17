Türkiye hukuken müdahil olabilecek

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye saldıran teröristlerden Brenton Harrison Tarrant'ın 2016'daki Türkiye ziyaretleri mercek altına alındı. İki ziyaretinde yaklaşık 45 gün Türkiye'de kalan teröristin temasları ve ziyaretleri ile ilgili MİT ve Emniyet, detaylı araştırma başlattı. Tarrant'ın Türkiye'ye nasıl giriş yaptığı, konakladığı yerler, kimlerle irtibat kurduğu araştırılıyor. Katliamda üç Türk vatandaşını yaralaması Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlerinin ardından Türkiye'nin davaya müdahil olacağı belirtiliyor. TCK'nın 13. maddesine göre terör suçları yabancı tarafından yurt dışında işlense bile Türk kanunları uygulanıyor. Yani Türkiye'nin yargı yetkisi bulunuyor.

2 KEZ GELDİ

Milliyet'in haberine göre; Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katleden teröristlerden Avustralya vatandaşı Tarrant'ın, iki kez Türkiye ziyareti yaptığı ortaya çıktı. Terörist Tarrant'ın ilk ziyareti 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden önce 17-20 Mart arasında gerçekleşti. Tarrant, Türkiye'ye ikinci ziyaretini 13 Eylül 2016'da yaptı. 25 Ekim 2016'da kış tatili yapan Tarrant'ın nerede konakladığı, kimlerle görüştüğü araştırılmaya başlandı.

45 GÜNDE NE YAPTI?

Tarrant'ın Türkiye'de kaldığı süre içerisinde İzmir'e de gittiği tespit edildi. İzmir'de kaldığı süre araştırılan Tarrant'ın Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti ve Meryem Ana'yı ziyaret ettiği belirtildi. Tarrant'ın gittiği tüm yerler ve irtibat halinde bulunduğu kişiler, MİT ve Emniyet tarafından araştırılıyor. Tarrant'ın olası bir terör ya da suikast operasyonu gerçekleştirmek için burada bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

MOBESE'LER TARANIYOR

Güvenlik birimleri, Tarrant'ın takip ettiği güzergâh üzerindeki güvenlik ile MOBESE kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Güvenlik birimleri, kamera kayıtları incelemesinin zaman alacağını belirtti. İçeride güvenlik birimlerinin çalışmaları devam ederken İnterpol Daire Başkanlığı da devreye girdi.

İKİ TARAFLI MÜDAHİL

Terörist Tarrant'ın üç Türk vatandaşını yaralaması, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditlerinin ardından Türkiye'nin davaya müdahil olup olmayacağı sorusun gündeme geldi. TCK'nın 13. maddesine göre terör suçları yabancı tarafından yurt dışında işlense bile Türk kanunları uygulanıyor. Yani Türkiye'nin yargı yetkisi var. Fail Türkiye'de olmadığından Türkiye'de soruşturma açılıp failin iadesi istenebilir. Yeni Zelanda'daki yargılamaya Türkiye yaralanan vatandaşların avukatları aracılığıyla da müdahil olabilecek.

YARALININ AİLESİNİ DE GÖTÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağında terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan, kardeşi Yahya Tuyan, Oktay ve Çavuşoğlu'nun bulunduğu uçakla Yeni Zelanda'ya gitti. Oktay ile Çavuşoğlu, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ve selamını iletti.

TERÖRİST ARASINDA BENZER BAKIŞLAR

Yeni Zelanda canisi "Neo-Crusader" Tarrant, bakışları, silah kullanma teknik ve taktikleriyle Reina katliamcısı Masharipov'a da benzetildi. Tarrant'ın ilkelliği vahşiliğiyle terör örgütü DAEŞ'e, formatlanmış beyni, kibri Tanrı adına cezalandırma sanrılarıyla FETÖ'cü müritlerle benzeşen yönlerine dikkat çekildi. Reina katliamcısı Masharipov'un bakışları ile Müslüman katili Tarrant'ın bakışlarının ve birbirine benzediği görüldü. ?