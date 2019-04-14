Ankara’da çuvallar içinde ölü köpekler bulundu

Ankara'da bir hafta içinde 2. köpek katliamı yaşandı. Batıkent'teki olayın ardından dün de Çubuk ilçesinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki boş arazide, çöp torbalarına konulmuş çok sayıda köpek ölüsü bulundu. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, yaptığı açıklamada köpeklerin poşetlere konularak boş araziye atıldığını dile getirerek, "Ölüm sebeplerinin ne olduğunu, bu cesetlerin buraya kim tarafından atıldığını bilmiyoruz ama korkarız ki bu da yeni bir katliam. Bu katliamlar ne zaman bitecek? Devlet ne zaman müdahale edecek?" dedi.

Ankara'da boş arazide telef olmuş 6 köpek bulundu