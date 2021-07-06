Ankara'da boş arazide telef olmuş 6 köpek bulundu
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Ankara’da boş bir arazide zehirli tavuk yedirilerek öldürüldüğü iddia edilen 6 köpek bulundu.
Olay, Yenimahalle içesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesi içerisinde kalan yerdeki esnaflar boş arazide ölü köpekleri gördü. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölü köpekler kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi altına alınırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.