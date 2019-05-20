Meteoroloji hava durumu uyarısını son dakika olarak yayınladı! Bu illerde sağanak bekleniyor! 21 Mayıs

Hava durumu günlük hayatta yapılan planları etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Bugün de vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne ait son dakika hava durum tahminlerini yayınladı. Bu verilere göre sabah saatlerinden itibaren bazı illerimizde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 MAYIS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 21 Mayıs 2019 tarihli hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte illerimize ve bölgelerimize göre saatlik hava durumu…