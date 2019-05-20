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uyarısını son dakika olarak yayınladı! Bu illerde sağanak bekleniyor! 21 Mayıs

tarafından yayınlanan son dakika bilgilerine göre yurdun büyük bir kesiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken bazı illerimiz için sağanak yağış ve yağmur uyarısı yapıldı. Haftanın ikinci iş günü vatandaşlar planlarını yapmadan önce “ hava durumu nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu tahminlerine göre “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.5.2019 06:48 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 06:54
Meteoroloji hava durumu uyarısını son dakika olarak yayınladı! Bu illerde sağanak bekleniyor! 21 Mayıs

günlük hayatta yapılan planları etkileyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. de vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Genel Müdürlüğü bugüne ait son dakika hava durum tahminlerini yayınladı. Bu verilere göre sabah saatlerinden itibaren bazı illerimizde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 21 MAYIS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 21 Mayıs 2019 tarihli hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte illerimize ve bölgelerimize göre saatlik hava durumu…

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Meteoroloji hava durumu uyarısını son dakika olarak yayınladı! Bu illerde sağanak bekleniyor! 21 Mayıs
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