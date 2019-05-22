Dikkat! Hafta sonu etkisini artıracak! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı – Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji günlük tahmin raporlarını yayınladı. Hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde bugün şiddetli rüzgar ve fırtına beklenirken bazı bölgelerimizde hava yağışlı olacak. Birkaç gündür Meteoroloji tarafından yapılan toz taşınımı ve bunun sonucu çamur yağması ile ilgili uyarıya da yer verilen raporda, oluşabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 23 MAYIS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 23 Mayıs 2019 Perşembe tarihli hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte illerimize ve bölgelerimize göre saatlik hava durumu…