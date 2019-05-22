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Dikkat! Hafta sonu etkisini artıracak! ’den son dakika uyarısı – Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğünce yapılan son dakika uyarısına göre bugün yurdun birçok kesiminde yağış beklenirken, hafta sonu yağışların etkisini artırarak genişlemesi bekleniyor. Günlük planlarını yapmadan önce vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarında ise değişik olmayacak. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yapan Meteoroloji, toz taşınımı beklendiğini duyurdu. İşte 23 Mayıs 2019 tarihli hava durumu tahmin raporları.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 06:49 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 06:51
Dikkat! Hafta sonu etkisini artıracak! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı – Bugün hava nasıl olacak?

günlük tahmin raporlarını yayınladı. tahminlerine göre yurt genelinde bugün şiddetli rüzgar ve fırtına beklenirken bazı bölgelerimizde hava yağışlı olacak. Birkaç gündür Meteoroloji tarafından yapılan toz taşınımı ve bunun sonucu çamur yağması ile ilgili uyarıya da yer verilen raporda, oluşabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 23 MAYIS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 23 Mayıs 2019 Perşembe tarihli hava durumu tahmin raporlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte illerimize ve bölgelerimize göre saatlik hava durumu…

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Dikkat! Hafta sonu etkisini artıracak! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı – Bugün hava nasıl olacak?
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