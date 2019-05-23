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'den İstanbul için son dakika uyarısı! Sabah saatlerine dikkat

Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi için son dakika uyarısı geldi. Yarın sabah saatlerine dikkat çekilen uyarıda, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların tedbirli olunması istendi. İşte, Meteoroloji'nin son dakika uyarısına ilişkin detaylar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 16:21
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı! Sabah saatlerine dikkat

Marmara Bölgesinin doğusu ile Trakya'da, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Dikkat! Hafta sonu etkisini artıracak! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı – Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı! Sabah saatlerine dikkat
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