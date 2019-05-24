Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sabah saatlerinden itibaren kapalı ve yağışlı bir hava hakim durumda. Bu sebepten dolayı bireylerin de hava durumu araştırmaları da artmış durumda bulunuyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önümüzdeki 5 gün için hava durumu raporları hazırlandı. İşte Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 5 günlük hava durumu raporuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz…