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’den için son dakika ve yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar devam edecek!

Genel Müdürlüğü’nden için son dakika ve yağış uyarısı geldi. Bu sabah İstanbullular yoğun yağış ve gök gürültüsüne uyandılar. Öyle ki sabah saatlerinde birçok bölgede sel dahi görüldü. Akşam saatlerinde de hava kapalı ve yer yer yağışlı şekilde ilerliyor. Çok sayıda birey ise hava durumu ile ilgili bilgiler almak için araştırmalar yapıyorlar. Meteoroloji’den ise bu konuyla ilgili açıklamalar art arda geliyor. Peki, İstanbul’da yağışlar ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji’nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 24.5.2019 22:13 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 22:13
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar devam edecek!

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere birçok il için son dakika ve yağış uyarısı geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sabah saatlerinden itibaren kapalı ve yağışlı bir hava hakim durumda. Bu sebepten dolayı bireylerin de hava durumu araştırmaları da artmış durumda bulunuyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önümüzdeki 5 gün için hava durumu raporları hazırlandı. İşte Meteoroloji'nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 5 günlük hava durumu raporuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! İstanbul'da yağışlar devam edecek!
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