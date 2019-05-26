Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu Ramazan Bayramı indirimlerini içeriyor! 31 Mayıs BİM kataloğu aktüel ürünler listesi

Haftanın 31 Mayıs Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Dijitsu marka sıcak soğuk su sebili olarak bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli Ramazan Bayramı indirimleri bulunurken, çocuk oyuncaklarından giyime kadar oldukça çeşitli bir liste var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 31 Mayıs Mayıs BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.