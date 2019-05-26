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  • BİM aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan Bayramı sürprizlerini kaçırmayın! 31 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı

BİM ile sürprizlerini kaçırmayın! 31 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı

Haftanın merakla beklenilen BİM yayınlandı. Yen haftaya ilişkin listenin duyurulması ile beraber, '31 Mayıs BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda için oldukça çeşitli ürün bulunurken, en çok dikkat çeken ürün ise sıcak ve soğuk özellkli su sebili durumunda.

Haberimizin detaylarından, Ramazan Bayramı indirimlerini içeren BİM 31 Mayıs kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünlerin tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 14:48
BİM aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan Bayramı sürprizlerini kaçırmayın! 31 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı

31 Mayıs tarihinde raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünleri belli oldu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden BİM yayınlandı. İlgili kataloğun belli olmasıyla vatandaşlar 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. indirimleri kapsamında haftanın BİM kataloğunda çikolatadan kolonyaya, su sebilinden fırına kadar oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

31 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

BİM aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan Bayramı sürprizlerini kaçırmayın! 31 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
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BİM aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan Bayramı sürprizlerini kaçırmayın! 31 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
BİM aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan Bayramı sürprizlerini kaçırmayın! 31 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
BİM aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan Bayramı sürprizlerini kaçırmayın! 31 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
BİM aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan Bayramı sürprizlerini kaçırmayın! 31 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
BİM aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan Bayramı sürprizlerini kaçırmayın! 31 Mayıs haftanın BİM kataloğu yayınlandı
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