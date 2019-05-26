Yeni Malatyaspor - Bursaspor , Göztepe – Ankaragücü , Kayserispor – Erzurumspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışı nefes kesen mücadeleler ile bu akşam son bulacak. Göztepe, Bursaspor, Erzurumspor gibi takımların küme düşmeme mücadelesinde bu akşam en avantajlı olan takım 2 rakibinin üstünde bulunan Göztepe olarak gözüküyor. Göztepe bu akşam sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Diğer tarafta nefes kesen iki mücadele daha aynı saatte oynanacak. Kayserispor sahasında küme düşme mücadelesi veren Erzurumspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor'da yine küme düşme mücadelesi veren Bursaspor'u sahasında ağırlayacak. Nefes kesen mücadeleleri Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz…

SÜPER LİG'DE NEFES KESEN KÜME MÜCADELESİ! BURSASPOR, ERZURUMSPOR, GÖZTEPE…

Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen kümede kalma mücadelelerini Sabah.com.tr'den takip edebilrsiniz...



KAYSERİSPOR – ERZURUMSPOR (CANLI)

Kayserispor 0-1 Erzurumspor (Taylan Antalyalı 12')

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YENİ MALATYA – BURSASPOR (CANLI)

Yeni Malatya 0-2 Bursaspor (I. Chebake 4' - M. Umut Nayis 20')

Yeni Malatya Bursaspor mücadelesini canlı takip etmek için TIKLAYINIZ!

GÖZTEPE – ANKARAGÜCÜ (CANLI)

Göztepe 1-0 Ankaragücü (Alpaslan Öztürk 14')

Göztepe Ankaragücü mücadelesini canlı takip etmek için TIKLAYINIZ!