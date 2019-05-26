Göztepe ligde kaldı! Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü!

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları bu akşam oynandı. Ligin alt sıralarında kıyasıya bir küme düşme mücadelesi verildi. Göztepe, Bursaspor ve Erzurumspor'un verdiği küme düşme mücadelesinde ligde kalmayı başaran Göztepe oldu. Bursaspor ve Erzurumspor önümüzdeki sene ikinci ligde mücadele edecekler.

SÜPER LİG'DE NEFES KESEN KÜME MÜCADELESİ! BURSASPOR, ERZURUMSPOR, GÖZTEPE…

Spor Toto Süper Lig'de nefes kesen kümede kalma mücadelelerini? bu akşam oynanan mücadelelerle son buldu.



KAYSERİSPOR 0 – 2 ERZURUMSPOR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Kayserispor atağa çıkarken Lopes'e baskı yapan Tsahaba topu kaptı. Bu oyuncunun pası ile hareketlenen Taylan şık hareketler ile ceza sahasına girdi Taylan'ın üç oyuncuyu geçtikten sonra yerden vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Mensah'ın uzun pası ile hareketlenen Chery kaleci ile karşı karşıya kaldı. Chery'ni yerden vurşu direğe çarparak Kravets'in önünde kaldı. Kravets'in ayağı kayınca topu boş kaleye gönderemedi ve Kaleci Sehiç topa hakim oldu.

24. dakikada savunmadan Sapunaru'nun uzun topuna hareketkenen Chery ile topun arasına zamanında giren Sehiç önemli bir atağı sonlandırdı.

27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Chery'n kalecinin soluna vurduğu topu Sehiç şık bir hareketle kornere çeldi.

37. dakikada defansın arkasına attığı topla hareketlenen Emrah'ın bu topuna hareketlenen Kaleci Lung tehlikeyi ayakları ile önledi.

40. dakikada uzun topu iyi kontrol eden Kravets, sol çaprazda Mert'i gördü. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunu Kaleci Şehiç güçlükle çeldi.

43. dakikada kendi sahasında kaptığı topla hareketlenen Taylan ceza sahasına gişrerken müsait pozisyondaki Sunu'yu gördü. Bu oyuncunun yerden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada gelişen atakta Tshabala'nın pasında topla buluşan Sunu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Lung topu kornere çeldi.

58. dakikada Chery'nin ortası defanstan dönerken topu önünde bulan Varela'nın sert şutu Sehiç'in kucağında kaldı.

63. dakikada rakip sahadan gelen uzun topu ceza sahası dışında eli ile kesen Kaleci Lung kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

72. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Gyan'ın sert kafa vuruşu Kaleci Sehiç'te kaldı.

79. dakikada şık hareketler ile ceza sahasına giren Emrah'ın Kaleci Muammer ile karşı karşıya yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada Tshabala'nın yaklaşık 30 metreden vurduğu sert şutu Muammer parmaklarını ucuyla kornere çeldi.

YENİ MALATYA 1 – 2 BURSASPOR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada konuk ekip Bursaspor öne geçti. Furkan Soyalp'in sağdan ortasında arka direkte Yeni Malatyasporlu Chebake ile birlikte yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafayla vurduğu top ağlara gitti: 0-1.

9. dakikada Kamara, sağ kanattan ceza sahası içerisine kadar sürdüğü topu altıpasın üzerine ortaladı. Defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlakla buluşan Ahmet Ildiz'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Aytaç Kara'nın ceza sahası içerisinde pasıyla topu alan Umut Nayir'in penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

35. dakikada Mustafa Akbaş'a, rakibi Umut Nayir ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart gösterildi.

40. dakikada Pereira'nın ceza sahası gerisinden şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada kalecinin hatasında topu önünde bulan Kamara meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

68. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış meşin yuvarlağı düzeltip şutunu çekti topu kaleci kornere tokatladı.

74. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vergini'nin kafa vuruşudireğin dibinden dışarı gitti.

88. dakikada maçın hakemi Chebake ile girdiği mücadele sonrası Sakho'ya önce sarı kart gösterdi daha sonra VAR'ı inceleyen hakem Ali Palabıyık sarı kartı iptal ederek Sakho'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

GÖZTEPE – ANKARAGÜCÜ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Hızlı gelişen atakta Halil'le paslaşan Serdar ceza sahası dışı sol çaprazından plaseyi vurdu. Top kaleci Korcan'ın bakışları arasında üstten auta çıktı.



7. dakikada Gassama'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Halil'in bekletmeden vuruşunda top kaleci Korcan'da kaldı.



14. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Serdar'ın kullandığı köşe atışında defansı arasında topa kafayla dokunan Alpaslan fileleri sarstı: 1-0.



40. dakikada Serdar'ın köşe atışında Deniz kafa vuruşunu yaptı, yerden seken topu kaleci Korcan kontrol etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Canteros'un sol kanattan yaptığı ortaya Orgill kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.



69. dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Titi'den sıyrılan Orgill'in şutunu kaleci Beto ayaklarıyla çeldi.



74. dakikada Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un kullandığı köşe atışında arka direkte topa yükselen Pazdan kafayla ağları sarstı: 1-1.



75. dakikada Halil'in pasında topla buluşan Serdar'ın şutunu kaleci Korcan çıkardı. Dönen topu Castro kontrol edip şutunu çekti. Bu kez meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



83. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta Cebrail topa elle dokundu. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi.



84. dakikada Deniz kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 2-1.



89. dakikada hem Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna hem de Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan tribüne gönderildi. Bir pozisyon sonrası tartışan ve hakeme itirazda bulunan iki teknik adam hakem Cüneyt Çakır tarafından kenardan alındı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan Göztepe yoluna Süper Lig'de devam edecek.