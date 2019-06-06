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'den son dakika ve uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 7 Haziran

Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak duyurdu. Böylelikle, gerek dönüş yolunda olanların gerekse evden işe ya da çeşitli yerlere gitmek isteyen vatandaşların yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu cevabına ulaştı. MGM'nin yayımladığı son hava durumu raporlarında, Ankara başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü uyarısında bulunulurken, yer yer kuvvetli rüzgarlara da dikkat çekildi. Ülke genelinde sıcaklıklarda genel anlamda bir değişiklik olmayacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu bilgisini de aktardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 7 Haziran 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 7.6.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 7.6.2019 07:31
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 7 Haziran

Ülke genelinde hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Ankara başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Böylelikle, yanıtı hemen hemen her gün merakla araştırılan 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusu da cevabına ulaşmış oldu. Öğle saatlerinde İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli rüzgarlara da dikkat çeken Meteoroloji, Türkiye genelindeki hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağını kaydetti. Bununla beraber, yaşanması kuvvetle muhtemel sağanak yağışlar için saat uyarısı da yapıldı. Öte yandan, İstanbul hava durumu tahminleri de milyonlarla paylaşıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 7 HAZİRAN

Haberimizin detaylarından, 7 Haziran 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini kapsamlı bir biçimde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 7 Haziran
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