Yüzüne kezzap atılan Berfin’in estetik heyecanı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz Ocak'ta eski sevgilisinin yüzüne kezzap atması sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün büyük bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, yakında estetik ameliyat olacak. İlk ameliyatını 17 Haziran'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel hastanede olacağını belirten Berfin Özek, "14 Haziran'da kök hücre tedavisinde uzman olan Mehmet Mutaf tarafından muayene olacağım. Üç gün sonra ise ilk ameliyatım Bodrum'da gerçekleşecek. Diğer ameliyatlarım ise 1.5 ay sonra İstanbul'da yapılacak" dedi.Kendisinin hayatını karartan ve yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Casim Ozan Çeltik'in en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen genç kız, "Türk adaletine güveniyorum ve o caniye en ağır cezayı vereceklerine inanıyorum" dedi.Ailesınınmaddi durumu iyi olmadığı için tedavisini yaptıramayan Berfin'in eski görüntüsüne kavuşması için Sağlık Bakanlığı devreye girdi ve genç kızın tüm tedavi masraflarını karşılanacağını duyurdu. Berfin Özek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere benimle yakından ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.