Meteoroloji'den son dakika hava durumu, fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor

Çoğu birey planları dahilinde evden çıkmadan önce hava durumu raporlarına göz gezdiriyorlar. Özellikle kış aylarında daha fazla yapılan bu aktivite yaz aylarına gelindiğinde ise azalmaya başlıyor. Ancak bu sene Haziran ayına gelmemize rağmen sıcaklıkların düşük olması ve Meteoroloji'den sürekli yağış uyarıları gelmesi vatandaşları da konuyla ilgili araştırma yapmaya zorluyor. Meteoroloji'den de konuyla ilgili sık sık son dakika raporları geliyor. Son gelen rapor doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin yayınlandığı o raporlar…

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlandığı raporu ve hava durumu uyarılarını bu başlık altından takip edebilirsiniz…