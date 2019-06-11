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'den , fırtına ve uyarısı! başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor

Genel Müdürlüğü’nden gelen açıklamasına göre başta olmak üzere birçok ilde yağış beklendiği belirtildi. Haziran ayının ortalarına gelmemize rağmen sıcaklıklar halen mevsim normallerinin altında seyrediyor. Bu nedenle vatandaşlar da düzensiz hava şartlarından dolayı araştırmaları yapıyorlar. Meteoroloji’nin yayınlandığı hava durumu tahmin raporuna göre yurdun birçok kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu ve yağış uyarıları…

Giriş Tarihi: 12.6.2019 07:33 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 07:33
Meteoroloji'den son dakika hava durumu, fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor

Çoğu birey planları dahilinde evden çıkmadan önce raporlarına göz gezdiriyorlar. Özellikle kış aylarında daha fazla yapılan bu aktivite yaz aylarına gelindiğinde ise azalmaya başlıyor. Ancak bu sene Haziran ayına gelmemize rağmen sıcaklıkların düşük olması ve 'den sürekli yağış uyarıları gelmesi vatandaşları da konuyla ilgili araştırma yapmaya zorluyor. Meteoroloji'den de konuyla ilgili sık sık raporları geliyor. Son gelen rapor doğrultusunda başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde ve fırtına bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin yayınlandığı o raporlar…

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlandığı raporu ve hava durumu uyarılarını bu başlık altından takip edebilirsiniz…

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu, fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor
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