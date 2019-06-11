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’den uyarısı geldi! ve birçok ilde yağış, fırtına bekleniyor

Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamasına göre başta olmak üzere birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor. Özellikle Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sıcaklıkların artması beklenirken, son günlerde bozuk olan hava vatandaşlar tarafından şaşkınlık ile karşılanıyor. Meteoroloji’de bireyleri dikkatleri olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji’den gelen son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 11.6.2019 07:11 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 08:02
Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul ve birçok ilde yağış, fırtına bekleniyor

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarına göre başta olmak üzere birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor. Özellikle vatandaşları dikkatleri olmaları yönünde uyaran uzmanlar, yağışların ne zamana kadar süreceği ile ilgili de açıklama yaptı. Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde ise olumsuz havaların etkili olması vatandaşları şaşırtıyor. Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük raporunu sizler için hazırladık.

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 5 günlük raporu ve bugünkü hava durumu raporlarını bu başlık altından okuyabilirsiniz...

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul ve birçok ilde yağış, fırtına bekleniyor
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