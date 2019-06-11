Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul ve birçok ilde yağış, fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarına göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış ve fırtına bekleniyor. Özellikle vatandaşları dikkatleri olmaları yönünde uyaran uzmanlar, yağışların ne zamana kadar süreceği ile ilgili de açıklama yaptı. Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde ise olumsuz havaların etkili olması vatandaşları şaşırtıyor. Sabah.com.tr olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporunu sizler için hazırladık.

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 5 günlük raporu ve bugünkü hava durumu raporlarını bu başlık altından okuyabilirsiniz...