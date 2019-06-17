Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çatışma

'te Rus ve Gürcüler arasında

'te Rus ve Gürcüler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. O anlar bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 14:03
Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çatışma

Edinilen bilgiye göre, Gençtürk Caddesi üzerindeki bir otelde Rus ile Gürcü uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Kargo şirketi bulunan iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da Rus ve Gürcü iki grup sokak ortasında böyle çatışmaya girdi!

Polis olay yerinde bir kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan görgü tanıkları, çatışmada kullanılan silahlarda susturucu takılı olduğunu ifade etti.

Son dakika: Bodrum'da göçmen teknesi battı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te Rus ve Gürcüler arasında çatışma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN