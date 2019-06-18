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’den son dakika ve yağış uyarısı! ?

Genel Müdürlüğü, yurt geneli raporunu son dakika olarak duyurdu. Bölgelerimize göre değişiklik gösteren il il hava durumu tahminlerine haberimizde yer verdik. Haftanın ortasına geldiğimiz bugünde sıcaklıklar Ege Bölgesi’nde artış gösterirken belli illerimizde ise bulutlu hava hakim olacak. Meteoroloji'den yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre; , ’in iç kesimleri, ’nun güney ve batısı ile Bilecik, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki ? Haberimizin detaylarından 2019 Çarşamba gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu il il tahminlerine ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 19.6.2019 01:48 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 01:48
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! 19 Haziran hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Haziran ayının sonlarına yaklaşırken sıcaklıkların yanı sıra belli bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Ülke geneli son dakika hava durum tahminleri güncel olarak takip ediliyor. Meteoroloji'den hafta ortasında hava sıcaklığı için önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği açıklaması yapıldı. Peki hava durumu bugün nasıl olacak? 19 Haziran hava durumu son dakika güncel bilgileri sizlerle…

METEOROLOJİ UYARISI GECİKMEDİ! HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! 19 Haziran hava durumu bugün nasıl olacak?
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