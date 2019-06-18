Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! 19 Haziran hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Haziran ayının sonlarına yaklaşırken sıcaklıkların yanı sıra belli bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Ülke geneli son dakika hava durum tahminleri güncel olarak takip ediliyor. Meteoroloji'den hafta ortasında hava sıcaklığı için önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği açıklaması yapıldı. Peki hava durumu bugün nasıl olacak? 19 Haziran hava durumu son dakika güncel bilgileri sizlerle…

METEOROLOJİ UYARISI GECİKMEDİ! HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?