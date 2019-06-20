Asgari ücret 2019 da ne kadar oldu? İşte detaylar...

Asgari ücretli ve pek çok çalışanın merak ettiği asgari ücret ne kadar sorusu yanıt buldu. Asgari ücret 2019 net ve brüt olarak merak edenler internette araştırma yapıyor. Peki 2019 Asgari ücret oranı ne kadar İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2019 NE KADAR?

Asgari ücret 2019 ile ilgili pazarlıklar enflasyon verileri üzerinden yapılıyordu. Öne çıkan iki tahminden biri yüzde 20, diğeri yüzde 25 idi... Tahminler doğru çıktı ve asgari ücret 2019 zammı yüzde 26 olarak kararlaştırıldı. Yani asgari ücret 2019, 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Peki; asgari ücret 2019 net ücret mi 2 bin 20 lira yoksa bürüt ücret mi 2 bin 20 lira... İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücrete bekar ve çocuksuz AGİ ücreti dahil. Yani çalışan kişi evli ve eşi çalışmıyorsa, ya da evli ve çocukluysa AGİ oranı artacağı için alacağı maaş da artacak. AGİ tablosunu aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.

2019 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL