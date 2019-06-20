Kadınların gücü AK Parti’nin yakıtı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı tarafından Zeytinburnu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Geleneksel Vefa Buluşması"na katıldı. Emine Erdoğan konuşmasına, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi rahmetle andı. "Gönül dostları"yla uzun bir yolda yaklaşık 25 senedir birlikte yürüdüklerini, birbirlerine yarenlik ettiklerini dile getiren Erdoğan, AK Parti'nin bugünlere gelmesini kadınların dayanışmasına borçlu olduklarına vurgu yaptı. Emine Erdoğan, "Kadının dönüştürücü gücü en başından beri yakıtımız oldu. Kadınlarımız farklı parçaları bir araya getiren ve bir arada tutan lehimlerdir. Biz bunca yıldır, bu lehimlerin sağlamlığı sayesinde yekpare kalmayı başardık. Bundan sonra da yine siz kadınlarımızın öngörüsüyle bir ve beraber kalmaya devam edeceğiz inşallah. 'Bir ülkede birliği koruyabilirseniz, yaşayabilirsiniz' diye bir söz var. Bu söze sonuna kadar inanıyorum" dedi. Emine Erdoğan'ın yanı sıra programa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam katıldı.