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'den son dakika ve uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 20 Haziran 2019

Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin tahmin raporlarını son dakika olarak paylaştı. MGM'nin son tahminleri neticesinde 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı da netleşmiş oldu. Dün Türkiye genelinde 59 il için uyarısı yapan kurum, bugün de birçok il için kuvvetli yağışlara dikkat çekti ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşların tedbirli olmasını istedi. hava durumu üzerinde de yağışların etkili olmasını beklediğini duyuran Meteoroloji, ülke genelinde iç kesimlerde sıcaklıklarda 1 ila 3 derece azalma olacağını belirtti. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin detaylarından 20 Haziran 2019 Perşembe gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini bulabilir, merak ettiğiniz illerin günlük sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.6.2019 07:23 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 07:24
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 20 Haziran 2019

Dünden bu yana ülke genelinde birçok ilde yağışlar etkisini hissettirirken, Meteoroloji'den peş peşe hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Öyle ki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin tahminleri resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak ilan etti. Dün oldğu gibi bugün de birçok il için sağanak yağışlara vurgu yapan MGM, oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda bireyleri tedbirli davranmaları konusunda uyardı. Marmara'nın doğusunda da yağışların etkisini göstereceğini açıklayan kurum, gök gürültülü sağanağın İstanbul üzerinde de kendisini hissettireceğini açıkladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE

Haberimizin detaylarından, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20 Haziran 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahmin raporuna ulaşabilir, merak ettiğiniz iller için detaylı görüntüleme yapabilirsiniz.

İşte, günlük beklenen hava durumu;

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 20 Haziran 2019
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