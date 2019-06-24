Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son hava durumu tahminlerine göre ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları artacak. Evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminlerini araştırıyor.

25 HAZİRAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey, Giresun'un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.