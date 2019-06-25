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haberi... Sıcaklıklar artıyor! ’den uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarısına göre hava sıcaklıkları yurdun birçok kesiminde hissedilir derecede artacak. Evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar gözlerini Meteoroloji'den gelen illerimize göre tahminlerine çevirdi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak_ İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son verilere göre 2019 tarihli hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 25.6.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 08:08
Son dakika haberi... Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran

Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlerine göre ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları artacak. Evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminlerini araştırıyor.

25 HAZİRAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde , Kırklareli, Trabzon, , , ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey, Giresun'un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika haberi... Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran
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