Dünyayı yerinden oynatacak

Muş'ta yaşayan ve duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip "Kusursuz Kulak" Bager Çalışcı'nın (7) hayali pazar günü gerçekleşiyor. Doğuştan görme engelli olan Bager, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'la biraraya gelecek. İlk konserini köyde arkadaşlarına veren Bager'e, bu yolculuğunda babası Mehmet Çalışçı ve ona piyano çalmayı öğreten görme engelli öğretmeni Caner Keser eşlik edecek. En büyük hayalinin Say'la konsere çıkmak olduğunu ve bunu gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşadığını ifade eden Bager "Fazıl Say'la tanışacağım. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Onu çok seviyorum. Onunla tanışmak benim ilk hayalimdi. Şimdi hedefim dünyayı yerinden oynatmak. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Bunun için İstanbul'a geliyorum" dedi.



SAY, KAYITSIZ KALMADI

Piyano çalmayı öğretmeninden öğrenen Bager, şehir merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Ağartı Köyü İlkokulu'na gidiyordu. Okuldaki öğretmenler, Bager'in piyano resitali için ortam hazırladı. Geçen ay köy okulunda okuyan ve hayatında daha önce piyano görmemiş öğrencilerle köy meydanında bir araya gelen Bager, Beethoven'ın "Yalnızlık Senfonisi" ile "Ay Işığı Sonatı"nı, Yann Tiersen'nin eserini ve güncel şarkıları çaldı. Bager, en büyük hayalinin Say'la tanışmak oduğunu açıkladı.

Yaşananlar medyada yer alınca konudan haberdar olan Fazıl Say, Bager'in isteğine kayıtsız kalmadı. Çev Sanat Vakfı'nın girişimiyle Bager, Say'ın konserine davet edildi.



BABA MEHMET ÇALIŞÇI:

Oğlumla gurur duyuyorum. Bager'e göre hayatımızı yaşıyoruz. Geceleri beni, annesini kaldırıyor. Piyano çalmak istediğini söylüyor. Zaman zaman besteler yapıp onları notaya döküyor. Beni uyandırdığında 'Baba kağıt kalem al' diyerek önceki gün yazdırdığı dörtlük şöyle: 'Koyu karanlık gece, ayaklarımın altında kuru çamur, içinde sivri bir taş, giderek göğün kalbine doğru batıyor yavaş yavaş' sözlerini notaya döktü. Bager'in haricinde bir oğlum daha var 2.5 yaşında. Hedefim, isteğim Bager'in daha iyi yerlere gelmesi... Bager'in hayalleri vardı. İlk hayali köy çocuklarına konser vermekti ve o hayalini gerçekleştirdik. İkinci hayali Fazıl Say ile tanışmaktı.



ÖĞRETMEN CANER KESER:

Bager ile en son yaptığımız çalışmaların meyvesi olarak birinci haberin medyada yayınlanmasından sonra çok güzel dönüşler aldık. Bu durum bizleri çok mutlu etti. Türkiye halkı, Bager'e sahip çıktı, evladını bırakmadığını ve elinden tutacağını gösterdi. Sayın Fazıl Say hocamız, bizim çalışmalarımız ile haberimizi kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu hem beni bir öğretmen olarak çok çok gururlandırdı hem de Bager ve ailesini çok mutlu etti. Biz aslında daha yeni yola başladığımızı, daha yeni yolun en başında olduğumuzu ve müzik otoritelerin Bager ile bizlere kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Emeği geçen, el uzatan herkese çok teşekkür ediyorum.

BUGÜN NELER OLDU