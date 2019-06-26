Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul başta olmak üzere tüm iller dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre birçok il için hava durumu ve yağış uyarısı geldi. Temmuz ayına girmemize kısa bir süre kala sıcaklıklar da iyice etkisini hissettirmeye başladı. Ancak Meteoroloji'den bugün beklenmedik bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki, yağışlar ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, İzmir'in batı ilçeleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Afyon'un kuzey kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük rapora bu başlık altından ulaşabilirsiniz…