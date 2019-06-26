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’den ve yağış uyarısı geldi! başta olmak üzere tüm iller dikkat

Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamasına göre başta olmak üzere birçok ilde bugün dâhil olmak üzere önümüzdeki günlerde sağanak yağış görülecek. Özellikle sıcaklıkların iyice artmaya başladığı, Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde bireyler artık hava durumu raporlarını sadece sıcaklık dereceleri için kontrol ediyorlar. Ancak Meteoroloji’den yapılan tahminler ise olumsuz havaların bugün ve Cuma günü İstanbul’da kendini göstereceğini belirtiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan 5 günlük hava durumu tahmini…

Giriş Tarihi: 26.6.2019 08:45
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul başta olmak üzere tüm iller dikkat

Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarısına göre birçok il için ve yağış uyarısı geldi. Temmuz ayına girmemize kısa bir süre kala sıcaklıklar da iyice etkisini hissettirmeye başladı. Ancak Meteoroloji'den bugün beklenmedik bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki, yağışlar ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın güney ve doğu kesimleri, İzmir'in batı ilçeleri, Manisa'nın doğu ilçeleri, Afyon'un kuzey kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük rapora bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul başta olmak üzere tüm iller dikkat
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