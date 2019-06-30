42 aylık serüven kitap oldu

Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı İstanbul Havalimanı'nın 42 ay gibi rekor sürede hizmete açılış öyküsü bir kitapta toplandı. Havalimanının yapımını ve 25 yıllığına işletmesini yapacak İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olma özelliğini taşıyan havalimanının 42 ay gibi kısa bir sürede yapılış hikâyesini anlatan "Hayaldi Gerçek Oldu" isimli kitabını yayınladı. Havalimanının geçmişten günümüze tüm süreçlerinin anlatıldığı kitapta, bu sürece yakından tanıklık eden ve yön vermiş kişilerin anlatımlarına da yer veriliyor. İstanbul Havalimanı'nın inşaat sürecindeki her detayın tek tek kaleme alındığı kitapta, tüm engellere karşı koyan 'Zafer Anıtı'nın yapımında çalışan mimarlardan mühendislere işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları anlatılıyor.



HAVACILIĞA ARMAĞAN

İGA'nın havacılık sektörüne armağanı olan kitap, İstanbul Havalimanı'nın ilerleyen dönemde havacılık sektörüne sunacağı ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayla da yenilikçi, sürdürülebilir ve bütüncül bir sisteme ön ayak olacak, örnek model teşkil edecek nitelikte olduğunu da aktarıyor. Gazeteciyazar Faruk Şüyün'un editörlüğünde kaleme alınan 'Hayaldi Gerçek Oldu ' kitabı İngilizce ve Türkçe olarak İGA'nın resmi internet sitesi üzerinden e-kitap olarak da ulaşılabilecek.



İNŞAAT SÜRECİNİN PERDE ARKASI

İstanbul Havalimanı'nın tüm süreçlerinin hatırlatıldığı kitapta, İstanbul'un tarihi, havalimanının ihale süreçleri, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları, inşaat alanında yaşanan ilkler, teknolojik alt yapı, havalimanının özel sistemleri ve en önemlisi inşaat süresinin perde arkasındaki gelişmeler anlatılıyor.

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