Meteorolojiden son dakika hava durumu bilgileri geldi! Hafta sonu yağışlara dikkat!

Yılın en sıcak aylarından biri olan Temmuz ayından geçerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar da dikkate alınmalı. Yaz aylarını kışa çevirecek sağanak yağışların ara ara bastırması vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmasına neden oluyor. Her an yağış olma ihtimaline karşı şemsiye taşıyanlar ya da aşırı sıcaklardan ötürü bunalanlar kendilerince önlem almaya çalışıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da arama motorlarında "hava bugün nasıl olacak" ya da "güncel hava durumu" gibi aramalar yapmaya başladı. Buna göre; MGM haftanın 5 günlük tahmin raporlarını yayınlandı. Meteoroloji son dakika sıcaklık artışları için vatandaşı uyarırken aynı zamanda da hafta sonuna doğru gelecek yağışlar için de dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU

Haberimizin detaylarından, 5 günlük hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilir, önümüzdeki günler için beklenen sıcaklık değerlerini kontrol edebilirsiniz.