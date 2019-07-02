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bilgileri geldi! Hafta sonu yağışlara dikkat!

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından her gün güncel şekilde tahmin raporları geliyor. MGM'nin yayınladığı raporlarına göre hava sıcaklıklarında hafta içi artış gösterirken hafta sonuna doğru ise yağışların olabileceği kuvvetle muhtemel. Yılın en sıcak yaz günlerinden geçerken yağışların olması vatandaşların güncel olarak hava durumunu kontrol etmesine neden oluyor. Yağmura ya da aşırı sıcaklara hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar kendilerince tedbir almak, sağanak yağıştan veya kızgın sıcaklardan korunmak istiyor. Buna göre; MGM'nin bu haftaya ilişkin son dakika bilgileri nelerdir? Hangi bölgelerde yağışlar etkiliyken hangi bölgelerde sıcaklıklar artacak? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 2.7.2019 13:44 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 13:51
Meteorolojiden son dakika hava durumu bilgileri geldi! Hafta sonu yağışlara dikkat!

Yılın en sıcak aylarından biri olan Temmuz ayından geçerken Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar da dikkate alınmalı. Yaz aylarını kışa çevirecek sağanak yağışların ara ara bastırması vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli olmasına neden oluyor. Her an yağış olma ihtimaline karşı şemsiye taşıyanlar ya da aşırı sıcaklardan ötürü bunalanlar kendilerince önlem almaya çalışıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da arama motorlarında "hava bugün nasıl olacak" ya da "güncel " gibi aramalar yapmaya başladı. Buna göre; MGM haftanın 5 günlük tahmin raporlarını yayınlandı. Meteoroloji sıcaklık artışları için vatandaşı uyarırken aynı zamanda da hafta sonuna doğru gelecek yağışlar için de dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU

Haberimizin detaylarından, 5 günlük hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilir, önümüzdeki günler için beklenen sıcaklık değerlerini kontrol edebilirsiniz.

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Meteorolojiden son dakika hava durumu bilgileri geldi! Hafta sonu yağışlara dikkat!
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