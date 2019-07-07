Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre, Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın Trakya Bölgesi'ni etkisi altına alması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı sıcaklara dikkat edilmesi gerekiyor.

Salı günü Karadeniz'in orta kesiminde zaman zaman yağışların görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan, Ağrı, Hakkari, Van illerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Trakya, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar, Perşembe günü Kuzey Ege, İç Anadolu bölgelerini de etkisi altına alacak. Çarşamba günü etkili olması beklenen yağışlarla beraber sıcakların 6 ila 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü ise Karadeniz Bölgesi'nin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Adana, Mersin civarında da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonunda ise yağışlar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yoğunlaşırken, Pazar günü Trakya, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.