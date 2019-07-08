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Büyük tepki çekmişti! O polis amiri açığa alındı

Pendik'te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 8.7.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 15:59
Büyük tepki çekmişti! O polis amiri açığa alındı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İstanbul Pendik'te trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıran kişi karakola geldi

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Büyük tepki çekmişti! O polis amiri açığa alındı
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