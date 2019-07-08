Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmıştı! Flaş gelişme...

İstanbul Pendik'te trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıran kişi karakola geldi

NE OLMUŞTU?

Pendik'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.

Pendik'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki kişi, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırıya uğrayan çiftin şikayeti üzerine Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.

Olay, Pendik'te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kestiler. Ardından iki şahıs, içerisinde hamile bir kadının ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdılar. Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Hamile kadının 'polisi arıyorum' demesine aldırış etmeyen şahıslar, dehşeti yaşattı. O anlar aracın içerisindeki çift tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Genç çifte dehşeti yaşatan Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.

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