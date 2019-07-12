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Hayırlı mesajları: 2019 Resimli ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri burada

İslam âlemi bir mübarek güne daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca kişi camileri dolup, taşıracak. Sosyal medyada ise mesajları ile birçok kişi bugünün anlamı ve önemi hakkında paylaşımlarda bulunuyor. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz kısa ve uzun birbirinden güzel ve dua dolu sözleri bu başlık altında bulabileceksiniz. 2019 Resimli ve Hayırlı Cumalar mesajı seçeneklerinden bir tanesini hemen seçerek siz de bugünü unutmayın! Cumanız Mübarek Olsun

Giriş Tarihi: 12.7.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 09:47
Hayırlı Cuma mesajları: 2019 Resimli Cuma mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri burada

Müslüman âlemi için en önemli günlerden birisi daha geldi, çattı. Milyonlarca kişi bugün yine camilere akın ederek farz olan ibadetini yerine getirecek. Sabah saatlerinden ise sosyal medyada bugünün anlamını ve önemini belirten sözleri paylaşmak isteyenler ' mesajları' başlığı ile araştırmalara başladı. Resimli seçeneklerinden bir tanesini bu başlık altından seçerek 'Hayırlı Cumalar' dileklerinizi iletebilirsiniz. İşte Cumanız Mübarek Olsun görselli en güzel mesajlar

HAYIRLI CUMA MESAJLARI BURADA

Sevdiklerine ''Cumanız Mübarek Olsun'' , ''Hayırlı Cumalar'' dileklerini göndermek isteyenler doğru yerdeler. Haftanın en çok paylaşılan Cuma mesajı seçeneklerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

2019 RESİMLİ CUMA MESAJI PAYLAŞ

İşte en çok paylaşılmış o mesajlar;

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Hayırlı Cuma mesajları: 2019 Resimli Cuma mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri burada
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