Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Yarın dışarı çıkacaklar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde yağış ve fırtına görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Isparta, Artvin, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI! YARIN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT