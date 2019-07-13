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’den ve yağış uyarısı! Yarın dışarı çıkacaklar dikkat!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına görülecek. Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bireyler yağış beklemezlerken, Meteoroloji’den aksine yağış uyarısı geldi. Peki, İstanbul’da ne zaman yağış yağacak? Özellikle yarın dışarı çıkacak bireyler ‘Yarın (Pazar) hava durumu nasıl olacak’ sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Meteoroloji’nin yaptığı hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 13.7.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 21:36
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Yarın dışarı çıkacaklar dikkat!

Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde yağış ve fırtına görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Isparta, Artvin, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI! YARIN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Yarın dışarı çıkacaklar dikkat!
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