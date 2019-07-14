Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Pazar

Bugün için dışarıda plan yapan vatandaşlar gözlerini Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısına çevirdi. Günlük hava durumu tahminlerini yayımlayan meteoroloji birçok ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bireyler, evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı haritalı tahmin raporlarında saatlik hava durumu uyarıları da yer alıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

14 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarını haberimizden ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz. İşte Meteoroloji'ye ait son hava durumu raporları…