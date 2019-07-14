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’den son dakika ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Pazar

Son dakika haberi… Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre yurdumuzun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin uyarı yayımlayan Meteoroloji ’da yağmur yağışı için de saat verdi. Hafta sonu dışarıda plan yapan vatandaşlar “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 14 Temmuz 2019 tarihli tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 14.7.2019 13:09
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Pazar

Bugün için dışarıda plan yapan vatandaşlar gözlerini 'den gelen son dakika uyarısına çevirdi. Günlük hava durumu tahminlerini yayımlayan meteoroloji birçok ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bireyler, evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı haritalı tahmin raporlarında saatlik hava durumu uyarıları da yer alıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

14 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarını haberimizden ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz. İşte Meteoroloji'ye ait son hava durumu raporları…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 14 Temmuz Pazar
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