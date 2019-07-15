Son dakika haberi: Meteoroloji’den hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul ve o illerde yaşayanlar dikkat! 15 Temmuz 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre ülkemizin birçok kesiminde sağanak yağış bekleniyor. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümü olması nedeniyle dışarıda plan yapan vatandaşlar gözlerini Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarısına çevirdi. Günlük hava durumu tahminlerini yayımlayan meteoroloji illerimiz için saatlik hava durumu tahminleri yayımladı. Bireyler, evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı haritalı tahmin raporlarında saatlik hava durumu uyarıları da yer alıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

15 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarını haberimizden ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz. İşte Meteoroloji'ye ait son hava durumu raporları…