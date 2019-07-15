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haberi: ’den ve yağış uyarısı geldi! ve o illerde yaşayanlar dikkat! 2019

'den gelen yağmur yağışı uyarısı üzerine vatandaşlar gözleri tahmin raporlarına çevirdi. Hem resmi tatil, hem de şehitlerini anma etkinlikleri nedeniyle bireyler bugün dışarıda olmak istediği için "Bugün hava nasıl olacak?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu tahminlerinde yurdun birçok kesimi için gök gürültülü sağanak ve sağanak yağmur şeklinde beklenen yağış uyarısı yaptı. İşte 15 Temmuz 2019 tarihli son dakika hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 15.7.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 09:25
Son dakika haberi: Meteoroloji’den hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul ve o illerde yaşayanlar dikkat! 15 Temmuz 2019

Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlerine göre ülkemizin birçok kesiminde sağanak yağış bekleniyor. 'un 3. yıl dönümü olması nedeniyle dışarıda plan yapan vatandaşlar gözlerini Meteoroloji'den gelen hava durumu uyarısına çevirdi. Günlük hava durumu tahminlerini yayımlayan meteoroloji illerimiz için saatlik hava durumu tahminleri yayımladı. Bireyler, evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'nin yayımladığı haritalı tahmin raporlarında saatlik hava durumu uyarıları da yer alıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

15 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarını haberimizden ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerini öğrenebilirsiniz. İşte Meteoroloji'ye ait son hava durumu raporları…

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Son dakika haberi: Meteoroloji’den hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul ve o illerde yaşayanlar dikkat! 15 Temmuz 2019
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