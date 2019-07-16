Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Tatilciler şok olmuştu...

Hava durumu hakkında yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Beklenen en düşük sıcaklık 18 derece en yüksek sıcaklık ise 26 derece olarak dikkat çekiyor. Nem oranı %70 olarak dikkat çekiyor. Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli, Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.