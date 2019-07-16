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'den uyarısı geldi! Tatilciler şok olmuştu...

'den uyarısı geldi! Özellikle hafta sonu dışında Pazartesi gününün de resmi tatil olmasından sonra vatandaşlar Ege ve Akdeniz Bölgesine tatil beldelerine gitmek için hazırlıklarını yapmıştı. Pazar sabahından itibaren Ayvalık, Cunda, Balıkesir, Bozcaada, Çanakkale, Yalova gibi tatil yerlerinde gerçekleşen yağmur yağışı Pazar gecesine kadar sürdü. Bu aşamada bazı tatilciler tatillerini yarıda kesip geri döndü. İşte Meteoroloji'den yurtta hava durumu hakkında son dakika uyarıları üst üste geldi!

Giriş Tarihi: 16.7.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 09:32
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Tatilciler şok olmuştu...

hakkında yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Beklenen en düşük sıcaklık 18 derece en yüksek sıcaklık ise 26 derece olarak dikkat çekiyor. Nem oranı %70 olarak dikkat çekiyor. Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli, Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! Tatilciler şok olmuştu...
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