Hava durumu bugün nasıl olacak? 19 Temmuz Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumuna ilişkin raporu duyurdu. Temmuz'un son dönemlerini yaşadığımız şu günlerde havalar da değişkenlik devam etmekte. Hafta sonu plan yapanlar internetten 'Hava durumu bugün nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu nasıl?'' sorularına yanıt aramaya başladı. MGM'nin son değerlendirmesi; Ülkemizin genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği yönünde olacak. İşte 19 Temmuz il il hava durumu raporu…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? 19 TEMMUZ 2019

Türkiye'nin 81 ilinde merak edilen hava durumu bugün nasıl olacak sorusunun yanıtı haberimizde derlendi. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak her gün olduğu gibi bu gün de sizler için bu sorunun yanıtını hazırladık.