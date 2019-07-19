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bugün nasıl olacak? ’den hava durumu uyarısı!

’den uyarısı geldi. Hafta sonuna plan yapanlar ‘ Bugün hava nasıl olacak?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Sert esen rüzgarlara ve yağışlara maruz kalacağımız şu günlerde MGM ( , Ankara ve başta olmak üzere il il hava durumuna ait bilgilere yer verdi. Kuvvetli sağanak yağış büyük iller başta olmak üzere toplam 11 ilde etkisini gösterecek. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nin etkileneceği yağışlar için MGM son dakika uyarısı da gecikmedi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı ne oldu?

Giriş Tarihi: 19.7.2019 07:51 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 08:04
Hava durumu bugün nasıl olacak? 19 Temmuz Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı!

Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin raporu duyurdu. Temmuz'un son dönemlerini yaşadığımız şu günlerde havalar da değişkenlik devam etmekte. Hafta sonu plan yapanlar internetten ' bugün nasıl olacak? , Ankara ve hava durumu nasıl?'' sorularına yanıt aramaya başladı. MGM'nin son değerlendirmesi; Ülkemizin genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile 'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği yönünde olacak. İşte il il hava durumu raporu…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? 19 TEMMUZ 2019

Türkiye'nin 81 ilinde merak edilen nasıl olacak sorusunun yanıtı haberimizde derlendi. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak her gün olduğu gibi bu gün de sizler için bu sorunun yanıtını hazırladık.

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Hava durumu bugün nasıl olacak? 19 Temmuz Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı!
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