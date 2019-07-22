Meteoroloji’den son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İstanbul için tarih verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son dakika raporuna göre İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Ağustos ayına gelmemize oldukça kısa bir süre kala sıcaklıklar mevsim normallerinde ilerlerken, zamansız bir şekilde bastıran sağanak yağışlar vatandaşların temkinli olmasını sağlıyor. Yayınlanan yeni haftanın raporunda ise İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Peki, hangi illerde yağış görülecek? İşte yanıtı…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan rapor doğrultusunda yağış beklenen illere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz…