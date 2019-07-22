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’den sağanak yağış uyarısı! için tarih verdi!

Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarısına göre başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ağustos ayına girmemize oldukça kısa bir süre kala sıcaklıklar 30 derecelerin üstüne gelirken, zaman zaman beklenmedik yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Bu sebepten kaynaklı olarak bireylerin de araştırmaları devam ediyor. Yeni haftanın raporunu yayınlayan Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere tüm yurt geneli için uyarılarda bulundu. İşte yağışların etkisini göstereceği o günler…

Giriş Tarihi: 22.7.2019 09:10
Meteoroloji’den son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İstanbul için tarih verdi!

Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan raporuna göre başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Ağustos ayına gelmemize oldukça kısa bir süre kala sıcaklıklar mevsim normallerinde ilerlerken, zamansız bir şekilde bastıran sağanak yağışlar vatandaşların temkinli olmasını sağlıyor. Yayınlanan yeni haftanın raporunda ise İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Peki, hangi illerde yağış görülecek? İşte yanıtı…

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan rapor doğrultusunda yağış beklenen illere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İstanbul için tarih verdi!
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