IMEI sorgulama nasıl ve nereden yapılır? IMEI sorgulama ile ilgili tüm detaylar..

E-Devlet ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun işbirliği ile artık IMEI sorgulamak mümkün oldu. Bu hizmet sayesinde kişiler mobil cihazlarının yasal yollarla ithal edilip edilmediğini ve kayıp yada çalıntı olup olmadığını anlayabilecekler. Kişiler cihazlarına ait IMEI numarasını sorgulatarak bu hizmetten yararlanabilecekler. İşte IMEI sorgulama ile ilgili tüm detaylar..

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak e-Devlet sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Sonrasında "IMEI sorgulama" araması yapılarak sayfaya ulaşılır. Açılan bölümde Imei Sorgulama ekranına Imei numarası yazılır.

Eğer kişiler IMEI numaralarını bilmiyorsa, cihazın numara çevirme ekranına #06# yazarak öğrenebilirler.

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