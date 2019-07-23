Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > IMEI sorgulama nasıl ve nereden yapılır? IMEI sorgulama ile ilgili tüm detaylar..

sorgulama nasıl ve nereden yapılır? ile ilgili tüm detaylar..

ve ve işbirliği sayesinde artık mobil cihazların ithal edilip edilmediği ya da kayıp/çalıntı olup olmadığı anlaşılacak. Peki bu sistem nasıl çalışacak? sorgulama nasıl yapılır? Yurtdışından gelen telefonlar için nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 23.7.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 11:04
IMEI sorgulama nasıl ve nereden yapılır? IMEI sorgulama ile ilgili tüm detaylar..

E-Devlet ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun işbirliği ile artık IMEI sorgulamak mümkün oldu. Bu hizmet sayesinde kişiler mobil cihazlarının yasal yollarla ithal edilip edilmediğini ve kayıp yada çalıntı olup olmadığını anlayabilecekler. Kişiler cihazlarına ait IMEI numarasını sorgulatarak bu hizmetten yararlanabilecekler. İşte IMEI sorgulama ile ilgili tüm detaylar..

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak e-Devlet sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır. Sonrasında "IMEI sorgulama" araması yapılarak sayfaya ulaşılır. Açılan bölümde Imei Sorgulama ekranına Imei numarası yazılır.

Eğer kişiler IMEI numaralarını bilmiyorsa, cihazın numara çevirme ekranına #06# yazarak öğrenebilirler.

IMEI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
IMEI sorgulama nasıl ve nereden yapılır? IMEI sorgulama ile ilgili tüm detaylar..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN