Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!

'den uyarısı!

'den gün içerisinde hakkında uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son yapılan açıklamaya göre, bazı bölgeler için kuvvetli bekleniyor. Peki hangi bölgelerde hava nasıl olacak? Meteoroloji hangi bölgeler için yağış uyarısında bulundu? Hava durumu hakkında tüm gelişmeler ve tüm son dakika uyarıları haberimizde!

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 13:44
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı!

Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji merkezinde cıva sızıntısı: 13 kişi hastaneye kaldırıldı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN