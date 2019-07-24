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’den ve birçok il için ve sağanak yağış uyarısı geldi! Dışarı çıkmadan önce dikkat!

Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan raporunda başta olmak üzere birçok il için uyarı geldi. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgesi bugün kapalı ve yağışlı bir havaya uyandılar. Ağustos ayına girmemize bir hafta kala böyle bir hava durumunu beklemeyen bireyler ise bugünkü raporunu merak ediyorlar. Meteoroloji’den de konuyla ilgili 5 günlük tahmini içeren rapor yayınlandı. Buna göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 24.7.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 08:23
Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Dışarı çıkmadan önce dikkat!

Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan rapora göre başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü yağış etkisini gösterecek. Temmuz ayının sonlarına girmemize rağmen bugün oluşan yağışlı ve soğuk hava İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bireyleri şaşırttı. Bu sebepten dolayı evden çıkmadan önce bireyler ' raporlarını' araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Konuyla ilgili Meteoroloji'nden önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminlerini gösteren bir rapor yayınlandı.

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait hava durumu tahminlerini haberimizden öğrenebilir, illerimize göre saatlik hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz.

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Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Dışarı çıkmadan önce dikkat!
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