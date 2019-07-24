Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Dışarı çıkmadan önce dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son dakika rapora göre İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde sağanak ve gök gürültülü yağış etkisini gösterecek. Temmuz ayının sonlarına girmemize rağmen bugün oluşan yağışlı ve soğuk hava İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bireyleri şaşırttı. Bu sebepten dolayı evden çıkmadan önce bireyler 'hava durumu raporlarını' araştırıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Konuyla ilgili Meteoroloji'nden önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminlerini gösteren bir rapor yayınlandı.

METEOROLOJİ UYARDI! BİRÇOK İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait hava durumu tahminlerini haberimizden öğrenebilir, illerimize göre saatlik hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz.