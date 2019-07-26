26 Temmuz cuma mesajları! En güzel resimli cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin...

Özel olarak hazırladığımız haberimizde güncel, anlamlı ve en yeni 2019 cuma mesajları, kısa ve uzun cuma sözlerini bulabileceksiniz. Müslüman alemi için oldukça önemli olan bugün de eller semaya yükselecek, dualar edilecek, camiler dolacak ibadetler edilecek. İbadetlerimizde vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımızı, 15 Temmuz'da bayrak ve demokrasi için savaşan şehit ve gazilerimizi, Güneydoğu şehit ve gazilerimizi de unutmamalıyız. 26 Temmuz cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...