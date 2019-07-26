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26 Temmuz ! En güzel ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin...

İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan mübarek Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. 26 Temmuz konusunda her zaman olduğu gibi doğru adrestesiniz. En güzel konusunda en güncel, en anlamlı görselleri haberimizde bulabilirsiniz. Kendinizi hatırlatmak için sevdiklerinizi hatırlamak için isterseniz WhatsApp isterseniz Facebook dilerseniz Twitter dilerseniz de SMS ve Instagram üzerinden en güzel mesajlarıni gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.7.2019 09:36
26 Temmuz cuma mesajları! En güzel resimli cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin...

Özel olarak hazırladığımız haberimizde güncel, anlamlı ve en yeni 2019 , kısa ve uzun cuma sözlerini bulabileceksiniz. Müslüman alemi için oldukça önemli olan bugün de eller semaya yükselecek, dualar edilecek, camiler dolacak ibadetler edilecek. İbadetlerimizde vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımızı, 15 Temmuz'da bayrak ve demokrasi için savaşan şehit ve gazilerimizi, Güneydoğu şehit ve gazilerimizi de unutmamalıyız. 26 Temmuz cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...

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26 Temmuz cuma mesajları! En güzel resimli cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin...
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