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’den yağmur yağışı ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2019

’nin yayımladığı raporlarına göre bugün yurdun birçok kesiminde yağmur yağışı bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların ’da da etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait son dakika hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 2.8.2019 07:22 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 07:23
Meteoroloji’den son dakika yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2019

Vatandaşlar günlük plan yapmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Genel Müdürlüğü yayımladığı son tahmin raporlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Haftanın son iş gününde yurdun bazı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 2 AĞUSTOS
2 Ağustos 2019 Cuma tarihli hava durumu tahminlerine haberimizden ulaşabilir, saatlik raporları öğrenebilirsiniz. İşte bölgelerimizde bugün için beklenen hava olayları ve saatlik hava durumu…

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Meteoroloji’den son dakika yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Ağustos 2019
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