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Tartıştığı 78 yaşındaki eşini öldürdü

’in Nizip ilçesinde (77) tartıştığı eşi 'i (78) bıçaklayarak öldürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 13:20
Tartıştığı 78 yaşındaki eşini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mıstık Sevinç ile eşi Zühre Sevinç henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlenen Mıstık Sevinç mutfaktan aldığı bıçakla eşi Zühre Sevinç'i bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zühre Sevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemelerinin ardından Zühre Sevinç'in cenazesi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren Mıstık Sevinç ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Tartıştığı 78 yaşındaki eşini öldürdü
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